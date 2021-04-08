Nazillili muhtarlar ÖRKOOP'ta buluştu - Son Dakika

Nazillili muhtarlar ÖRKOOP'ta buluştu

08.04.2021 09:57
Nazillili muhtarlar ÖRKOOP'ta buluştu, System.String[]

Aydın Nazilli'de geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Nazilli Muhtarlar Derneği Genel Kurlunda yeniden seçilen Muhtar Zeki Açık ve dernek üyesi muhtarlar Başkan Kürşat Engin Özcan ile ÖRKOOP'ta bir araya geldi.

Aydın Nazilli'de geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Nazilli Muhtarlar Derneği Genel Kurlunda yeniden seçilen Muhtar Zeki Açık ve dernek üyesi muhtarlar Başkan Kürşat Engin Özcan ile ÖRKOOP'ta bir araya geldi. Toplantıda konuşan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, muhtarlara seslenerek; "Birlik beraberlik içerisinde çalışacağız" dedi.

Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (ÖRKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal'ın ev sahipliğinde bir araya gelen muhtarlarla Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan birlik ve beraberlik mesajı verdi. Toplantıda konuşan Nazilli Muhtarlar Derneği Başkanı ve Sevindikli Mahalle Muhtarı Zeki Açık, seçimi kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek bundan sonra hep birlikte çalışacaklarını dile getirdi. Muhtar Açık "Zor bir seçimden mutlu ayrılan taraf olduğumuz için gururluyuz. Memleketimize ve Nazilli'mize hayırlı olsun. Birlik ve beraberlik içerisinde Muhtarlarımızın ve Belediye Başkanımızın desteği ile hizmet etmeye çalışacağız" dedi.

Toplantıya ev sahipliği yapan ÖRKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, mahalle muhtarları aracılığı ile üreticilerin talepleri doğrultusunda birlik beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek katılımları için başta Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan olmak üzere Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Açık ve Mahalle Muhtarlarına teşekkürlerini iletti.

"Nazilli, tarihi ve kültürel çalışmalarıyla ön plana çıkmalı"

İlçenin kültürel ve tarihi yapısıyla büyük bir avantaj yakaladığını ve bu avantajı turizme kazandırarak her mahalleye ekonomik katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "İlçemiz her alanda çok değerli varlıklara sahip. Biz bu varlıkları ekonomiye ve turizme kazandırırsak her mahallemiz kalkınır. Bizlerin tek hedefi, birlik ve beraberlik olmalıdır. Belediye olarak geçen süreçte sorunları çözme gayreti içerisinde olduk. Şehrin ana sorunlarını belirleyerek kalıcı çözümler üretmeye çalıştık. Aksaklıkların büyük bölümünü geride bıraktık. Nazilli'miz için en iyisini yapmanın bilinci içerisindeyiz. Özellikle ekonomiyi canlandırma amacıyla kültürel varlıklarımızı gün yüzüne çıkarmada gayretimiz büyük. İlçemiz sınırları içerisinde 30'dan fazla arkeolojik alan mevcut. Arkeolojik çalışmalar sayesinde mahallelerimiz ekonomik yönden değer kazanacak. Bu alanların çalışmalar sonucunda tescillenmesi ile Nazilli'miz turizm alanında hareketlilik oluşturacak" dedi. - AYDIN

Nazillili muhtarlar ÖRKOOP'ta buluştu
Nazillili muhtarlar ÖRKOOP'ta buluştu
Nazillili muhtarlar ÖRKOOP'ta buluştu
Nazillili muhtarlar ÖRKOOP'ta buluştu

Kürşat Engin Özcan, Nazilli, Muhtar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nazillili muhtarlar ÖRKOOP'ta buluştu - Son Dakika


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