Nazillili muhtarlardan MHP İl Başkanı Alıcık'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Politika Nazillili muhtarlardan MHP İl Başkanı Alıcık'a ziyaret - Son Dakika

Nazillili muhtarlardan MHP İl Başkanı Alıcık'a ziyaret

6 saat önce

Nazilli Muhtarlar Deneği Başkanı Zeki Açık ve Nazilli ilçesi genelinde görev yapan muhtarlar, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Nazillili muhtarlardan MHP İl Başkanı Alıcık'a ziyaret, System.String[]

Nazilli Muhtarlar Deneği Başkanı Zeki Açık ve Nazilli ilçesi genelinde görev yapan muhtarlar, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


"Muhtarlarımızın ziyaretti büyük güç verdi" diyen Başkan Haluk Alıcık, "Aydın kentimiz, kahraman efelerimizin hakkında şiirlerin yazıldığı, türkülerin söylendiği, destanların okunduğu, romanların kaleme alındığı sıradan bir şehirden daha fazla anlam ve değer ihtiva etmektedir.


Aydın kentimiz demokrasi şehidimiz Adnan Menderes'in hatıraları ve anılarını canlı tutmaktadır.


Aydın kentimizin sorunlarını; düzgün şekilde idrak etmeden, dürüstçe ifade etmeden, çözüm üretmek mümkün değildir. Aydın kentimizin muhtarları da sorunların doğru tespiti, hizmet önceliklerin belirlenmesi, sosyal yardımların doğru şekilde dağıtılması gibi birçok konuda en güçlü demokratik yapıdır. Muhtarlarımız seçim yoluyla, sandıktan çıkarak, vatandaşlarımızın takdir ve tercihiyle görevlerini ifa ve idame etmektedir.


Muhtar demek mahallesinin onuru, demokrasinin namusu, idari sistemimizin ana damarı demektir. Muhtarlıklarımız varsa demokrasimiz diridir. Muhtar demek mahallesinin hadimi demektir. Muhtar demek mahalledeki devlet, mahalledeki dirayet, mahallindeki cesaret demektir. Milliyetçi Hareket Partisi muhtarlarımızın sorunlarının çözümünü, muhtarlarımızın taleplerinin karşılanmasını ve daha da güçlenmesini isteyen karardadır, samimi düşüncededir. Muhtarlarımız demokrasimizin itibarıdır.


Devletin mahalledeki gözüdür, kulağıdır, nefesidir. Muhtarlarımızın her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Haluk Alıcık, Aydın, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 10:25 Kaynak: İHA
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