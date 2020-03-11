Nazillili öğrencilerden 'Bayrağa ve Şehide Saygı' nöbeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nazillili öğrencilerden 'Bayrağa ve Şehide Saygı' nöbeti - Son Dakika

Nazillili öğrencilerden 'Bayrağa ve Şehide Saygı' nöbeti

7 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Menderes Anadolu Lisesi öğrencileri Atatürk büstü ve bayrak gönderi önünde 'Bayrağa ve Şehide Saygı' nöbeti tuttu.

Nazillili öğrencilerden 'Bayrağa ve Şehide Saygı' nöbeti, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli Menderes Anadolu Lisesi öğrencileri Atatürk büstü ve bayrak gönderi önünde 'Bayrağa ve Şehide Saygı' nöbeti tuttu.


Suriye'nin İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıda şehit olan askerler için Aydınlı öğrenciler saygı nöbeti tuttu. Nazilli Menderes Anadolu Lisesi bahçesinde bulunan Atatürk büstü ve bayrak gönderinin önünde gönüllülük esasına 21 öğrenci 'Bayrağa ve Şehide Saygı' nöbeti tuttu. Okul idaresi ve öğretmenler gönüllülük esasına göre saygı nöbeti tutan 21 gence tebrik etti. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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