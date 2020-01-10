Nazillili okçular Denizli'den madalyalarla döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Nazillili okçular Denizli'den madalyalarla döndü - Son Dakika Spor

Nazillili okçular Denizli'den madalyalarla döndü

6 saat önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde eğitim alanında başarıları ile adından sıkça söz ettiren Nazilli Menderes Anadolu Lisesi, ilk kez katıldıkları Denizli 5. Kazıkbeli Geleneksel Okçuluk Yarışmalarından madalyalarla döndü.

Nazillili okçular Denizli'den madalyalarla döndü, System.String[]

Aydın'ın Nazilli ilçesinde eğitim alanında başarıları ile adından sıkça söz ettiren Nazilli Menderes Anadolu Lisesi, ilk kez katıldıkları Denizli 5. Kazıkbeli Geleneksel Okçuluk Yarışmalarından madalyalarla döndü.


Akademik başarılarına sportif ve sosyal başarılarını da eklemeyi bilen, öğrencilerini her anlamda donanımlı yetiştirmeye devam eden Nazilli Menderes Anadolu Lisesi, ilk defa katıldığı Okçuluk yarışmalarında büyük başarı gösterdi. Nazilli Menderes Anadolu Lisesi, HAS (Hedef Ata Sporu) Projesiyle Beden Eğitimi Öğretmeni Türkay Koşar'ın yönetiminde başladığı okçuluk çalışmalarının ardından katıldığı Denizli 5. Kazıkbeli Geleneksel Okçuluk Yarışmalarından madalyalarla döndü.


Disiplinli çalışmayı kendilerine ilke edinen öğrencilerinin başarının tesadüf olmadığını bir kere daha gösterdiklerini ifade eden Okul Müdürü Oktay Doğanlı; "Denizli'de yapılan 5. Kazıkbeli Geleneksel Okçuluk Yarışmalarına Afyon, Manisa, Denizli, Isparta, İstanbul ve Burdur'dan katılan okçularla yarışan öğrencilerimiz attıkları oklarla gönülleri fethetti. Yarışmalarda Sümeyye Becet birinci, Reyhan Erkol üçüncü, Azra Yüksel altıncı ve Mesude Maden 8. olarak Menderes ailesine ve ilimize güzel bir gurur yaşattılar. Kendilerini kutluyorum" dedi. - AYDIN

Menderes, Nazilli, Denizli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 09:49 Kaynak: İHA
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