Son Dakika Haberleri: Nazillili Taekwondocu Ege Gezgin Avrupa İkincisi Oldu

Nazillili Taekwondocu Ege Gezgin Avrupa İkincisi Oldu

1 saat önce

Türk Milli Takımı adına 2019 Taekwondo Avrupa Şampiyonasında katılan Nazillili milli sporcu Ege Gezgin, Avrupa ikincisi oldu.

Nazillili Taekwondocu Ege Gezgin Avrupa İkincisi Oldu, System.String[]
Türk Milli Takımı adına 2019 Taekwondo Avrupa Şampiyonasında katılan Nazillili milli sporcu Ege Gezgin, Avrupa ikincisi oldu.

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı ve Avrupa Taekwondo Birliği (WTE) Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun 02-06 Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya Kemer'de düzenlediği, 26 ülkeden 541 sporcunun katıldığı Avrupa Şampiyonasında Türkiye Takım halinde şampiyon oldu. Şampiyonaya Nazilli'den katılan Ege Gezgin, 18-30 yaş Pair kategorisinde Avrupa 2.'si oldu. 2013 yılından bu yana Milli Sporcu olarak müsabakalara katılan 22 yaşındaki sporcu Ege Gezgin, bu güne kadar elde ettiği Avrupa ikincilikleri, uluslararası şampiyonluklar ve Türkiye şampiyonlukları ile Nazilli'nin gururu oldu.

Halen meslek edindiği Gezgin Spor Kulübünde antrenörlük yaparak yeni sporcular yetiştiremeye devam eden başarılı milli sporcu,

Adnan Menderes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümü son sınıfta eğitim görüyor. Ege Gezgin, kendisi gibi Milli Sporcu olan ve şampiyonlukları bulunan ve Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği okuyan kardeşleri Denizhan Gezgin ve Melisa Gezgin ile birlikte bir yandan Milli Takımda görev yaparken öte yandan da bu sporu yaygınlaştırmaya çalışıyor.

Hedefinin daha iyi başarılar elde etmek olduğunu ifade eden başarılı sporcu Ege Gezgin, "Uluslararası müsabakalarda ülkemi en iyi şekilde temsil ederken, spor kulübümüzde de Antrenörlüğünü yaptığım öğrencilerimin de Milli Takımda yer almaları için uğraşıyorum. Bu yıl bizim yılımız olacak" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:27 Kaynak: İHA

Avrupa, Ege, Spor
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