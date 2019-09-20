Son Dakika Haberleri: "Nazım'a Yolculuk" sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluştu
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"Nazım'a Yolculuk" sergisi Ankara'da sanatseverlerle buluştu

32 dakika önce

Nazım Hikmet'in yaşamından kesitler taşıyan ve 63 yıllık yaşamının bilinmeyen yönlerinin izlerini süren "Nazım'a Yolculuk" sergisi, Ankara Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Nazım Hikmet'in yaşamından kesitler taşıyan ve 63 yıllık yaşamının bilinmeyen yönlerinin izlerini süren "Nazım'a Yolculuk" sergisi, Ankara Sanat Galerisi'nde sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Ankara Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışına başkentli birçok sanatsever katıldı.

Serginin Küratörü Haluk Oral, açılışta yaptığı konuşmada, daha önce kaleme aldığı "Nazım Hikmet'in Yolculuğu" isimli biyografi kitabının sergi haline getirilebilmesinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Nazım Hikmet'in hayatını anlatan kitabın yazımı için uzun yıllar uğraş verdiğini ifade eden Oral, "Kitaba baktığınızda göreceksiniz. Pek çok malzeme var Nazım Hikmet ile ilgili ve bu malzemelerin hemen hemen hepsi ilk defa yayınlanıyor." dedi.

Oral, kitabın tek amacının Nazım Hikmet'i anlatmak olmadığını, şairin yakınında bulunan kişileri de tanıtmak olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Hiç kimse tek başına dünyaya gelmiyor. Nazım Hikmet'i, Nazım Hikmet yapan bir ailesi ve bir geçmişi var. Onlar da çok fazla anlatılmamıştı ve onlarla ilgili bulduğum belgelerden de faydalanarak bu kitapta Nazım Hikmet'in ailesi ve atalarını da anlatarak Nazım Hikmet üzerinden bir tarih kitabı gibi bir şey yazmaya çalıştım."

Tasarımını Emre Senan'ın, proje koordinatörlüğünü Ruken Kızıler'in üstlendiği sergi, 31 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.

Nazım Hikmet Ran, Ankara, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:08 Kaynak: AA
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