Nâzım’a Yolculuk” sergisi uzatıldı
10 dakika önce
İş Sanat Kibele Galerisi, 2 Mayıs'ta açtığı Nazım Hikmet'in 63 yıllık yaşamından kesitler taşıyan "Nazım'a Yolculuk" sergisini gördüğü ilgi üzerine 14 Temmuz Pazar gününe kadar açık tutacak.
İş Sanat Kibele Galerisi, 2 Mayıs'ta açtığı Nazım Hikmet'in 63 yıllık yaşamından kesitler taşıyan "Nazım'a Yolculuk" sergisini gördüğü ilgi üzerine 14 Temmuz Pazar gününe kadar açık tutacak.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:03
İmar barışı ödemeleri bugün sona eriyor
Ekrem İmamoğlu duyurdu: İsrafı kamuoyuyla paylaşacağız
Ahmet Davutoğlu'ndan 23 Haziran yorumu: Büyük hüzün duyuyorum
Güzel oyuncu İrem Sak'ın bikinili fotoğrafına beğeni yağdı!