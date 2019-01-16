Nazım Hikmet 117 Yaşında

Karşıyaka Belediyesi Şiir Atölyesi tarafından hazırlanan anma programında şiirler okundu, müzik dinletisi sunuldu. Çarşı Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte Nazım Hikmet'in yaşamı ve sanatı üzerine bir belgesel gösterimi de gerçekleştirildi.

İYİ Kİ DOĞDUN NAZIM!

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Karşıyakamızda, ülkemizin yetiştirdiği büyük değerleri unutmuyor, düzenlediğimiz etkinliklerle yeni nesillere taşıyoruz. Dilimizin, şiirimizin, insanlık değerlerimizin büyük ustası Nazım Hikmet'i de 117. doğum gününde yine sonsuz saygı, sevgi ve minnetle andık. Unutulmaz şairimizi "İyi ki doğdun Nazım!" diyerek selamladık" dedi.