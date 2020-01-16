Nazım Hikmet 118. doğum gününde Çankaya'da anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nazım Hikmet 118. doğum gününde Çankaya'da anıldı - Son Dakika

Nazım Hikmet 118. doğum gününde Çankaya'da anıldı

7 saat önce

Şair Nazım Hikmet, doğumunun 118. yıl dönümünde Çankaya'da anıldı.

Nazım Hikmet 118. doğum gününde Çankaya'da anıldı, System.String[]

Şair Nazım Hikmet, doğumunun 118. yıl dönümünde Çankaya'da anıldı.


Büyük şair Nazım Hikmet, 118. doğum gününde Çankaya Belediyesinin kendi adını verdiği Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nde anıldı. Nazım'ın Kuvayi Milliye Destanı'ndan esinlenerek hazırlanan "Kuvayi Milliye'nin İnsan Manzaraları" adlı müzikal anlatım Ankaralılarla buluştu. Çankaya Belediyesi tarafından ücretsiz olarak halkla buluşturulan etkinlikte Nazım Hikmet'in ölümsüz eseri Kuva-yi Milliye Destanı'ndan esinle Kurtuluş Savaşı'nın kahramanları, orkestra şefi ve besteci Murat Cem Orhan'ın notalarıyla buluştu. Görsel ve işitsel bir anıta dönüşen müzikli anlatı, Ankaralı vatandaşların büyük beğenisini topladı.


Anlatıcılığını Özgür Özarlan'ın, solistliğini ise Utku Bayburt ile Evrim Özkaynak'ın yaptığı müzikli anlatıda, viyolanselde Burak Ayrancı, klarnette Arda Serindağ yer aldı. Müzikli anlatı 6 bölüm olarak izleyiciyle buluştu. Karayılan Hikayesi, Kambur Kerim'in Hikayesi, Arhaveli İsmail'in Hikayesi, 1920'nin 16 Martı ve Manastırlı Hamdi Efendi'nin Hikayesi, Kadınlarımız ve İzmir Rıhtımından Akdeniz'e Bakan Nefer, Nazım Hikmet'in dizeleri aracılığıyla anlatıldı. - ANKARA

Nazım Hikmet Ran, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:37 Kaynak: İHA
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