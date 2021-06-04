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Nazım Hikmet anma etkinlikleri başladı - Son Dakika

Nazım Hikmet anma etkinlikleri başladı

04.06.2021 01:04

- Nazım Hikmet anma etkinlikleri başladı Dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet'in, 58. ölüm yıl dönümünde Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanan ve 2 gün sürecek bir programla anılıyor.

- Nazım Hikmet anma etkinlikleri başladı

MUĞLA - Dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet'in, 58. ölüm yıl dönümünde Bodrum Belediyesi tarafından hazırlanan ve 2 gün sürecek bir programla anılıyor.

Bodrum'da yakışır bir etkinlik olması için günler öncesinden hazırlıklarına başlanan anma etkinlikleri programı, Umurça Parkı'ndaki Nazım Hikmet heykeli açılışı ile başladı. Heykel açılışının ardından, Nazım Hikmet'in adının verildiği kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Bodrum'da daha önce Nazım Hikmet'in adını yaşatabilecek eserlerin yer almamasından dolayı bir eksiklik hissettiklerini belirten Başkan Aras, "Biz bütün enerjimizi 3 Haziran'a, bu iki eseri yetiştirmek için harcadık. Bodrum'un binlerce yıllık tarihinin yanı sıra son yıllarda yaşadığı büyük değişimin farkındayız. Cevat Şakir, Zeki Müren, Bedri Koraman, Azra Erhat, Mina Urgan, Ahmet Ertegün, Devrim Erbil, Nevzat Atlığ gibi büyük isimlerin Bodrum'u tercih ederek buraya kattıklarını biliyoruz. Sanat ve kültür dünyasının önemli isimlerinin Bodrum'a gelmeleri, burada yaşamayı seçmeleri bizde, 'Bodrum'da niye Nazım'a dair bir şey yok ?' düşüncesini ortaya çıkardı. Güzel Sanatlar Fakültemizin değerli heykeltıraşları sevgili Esra ve Orhan Hocalarımızla görüşerek Nazım'ın heykelini Bodrum'a kazandırmak istedik. Ayrıca yine yaptığımız bir çalışmayla Bodrum Belediyesi'ne ait bir kütüphanemizi de 'Nazım Hikmet Kütüphanesi' adıyla hizmete açıyoruz. Özellikle 1950'li yıllarda başlayıp 1980 sonrasına kadar devam eden süreçte ülkemizde birçok olay yaşandı. Siyasi ve toplumsal hayata yapılan müdahaleler, demokrasinin rafa kaldırılmış olması gibi şeyler, bu kuşakların gerçekten apolitik ve siyaset dışı tutulmalarını sağlamaya çalışan dönemlerdi. Bizler ne yakın tarihimize, ne uzak tarihimize ne eğitimle ne de başka bir türlü ulaşamıyorduk. Sadece bize dayatılan bir süreçten geçtik. O dönemlerin yaşanan bütün siyasi çalkantılarından bizleri çıkaran, Nazım'ın şiirlerini şarkıya eviren Zülfü Livaneli'nin konserleri oldu. Zülfü Bey'in bir sözü var, diyor ki; 'Batı toplumlarını edebiyat ve şiir dönüştürür, ama biz bir türlü kendini toplumumuzda bunu kullanamadık. Bizler şarkılarla bunu becerdik.' 80'lerden sonraki o süreçte Zülfü Bey gibi cesur yürekler, o şarkılarla bizleri o girdiğimiz fanustan çıkardı. Aslında bir umudun var olduğunu bizlere anlattılar, dinlettiler" dedi.

Nazım'ın dünyanın en büyük şairlerinden birisi olduğunu ifade eden Başkan Aras, "O bir Türk şairdir ve kendisini de hep o şekilde ifade eder. 'Ben bir insan, ben Türk şairi Nazım Hikmet. Ben tepeden tırnağa insanım, tepeden tırnağa kavga, hasret ve ümitten ibaret' diyor. İşte Nazım bu. Bizim bugün burada yaptıklarımız fiziksel adımlar ama aslolan fikirlerdeki gelişmelerdir. Biz bu kültür evlerinde, bu parklarda insanların Nazım ile bir araya gelebilmesini ve belki de bir şiirini okumalarını sağlayabilmeyi istedik. Bugün burada yaptığımız bir ilk adımdır. O yüzden sizlere bu ana tanıklık ettiğiniz için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bizde sanat damarı güçlüdür, yüz yıllardan beridir akan bir nehirdir" diyerek sözlerine başlayan Sanatçı Zülfü Livaneli, "Nazım bunu 'biz o ulu ırmakta yıkandık' diye söyler. Bu nehir genç sanatçılarımızla devam ediyor. Bizim bu kıymeti bilecek, böyle güzel kütüphaneler yapacak, heykeller dikecek, Nazım'ın adını yaşatacak yöneticilere ihtiyacımız var. Sanatımız eksik değil, ama bunu takdir edecek yöneticilerimiz eksik. O bakımdan bu işin değerini bilen ve bu çabaları gösteren dostum Başkan Ahmet Aras'a ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir iş yapıyorsunuz çünkü milletler büyük evlatlarıyla nefes alırlar" dedi.

Program, açılışların ardından "Nazım'la Yürümek" isimli söyleşiyle devam etti. Belediye sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan ve moderatörlüğünü Nebil Özgentürk'ün gerçekleştirdiği söyleşiye; Zülfü Livaneli, Muzaffer Akyol ve Belediye Başkanı Ahmet Aras katıldı.

Söyleşi, Nebil Özgentürk'ün 'Nazım'ın Kanatları' belgeselinden 10 dakikalık bir bölümün izlenmesiyle başladı. Söyleşide, Nazım'ın düşüncelerinin Türk siyaseti ve edebiyatı üzerine etkileri, Nazım'ın resim sanatı ile ilişkisi ve bu sanat ve icracıları üzerindeki yansımaları, Nazım'ın dergi ve gazetelerle başlayan şiir-yazı ve düşünce hayatı gibi konular konuşuldu.

Söyleşinin sonlarına doğru 'Yiğidim Aslanım' türküsünün hikayesinin anlatıldığı Nebil Özgentürk belgeseli izlendi. Başkan Aras katılımcılara ve yayını izleyenlere, Bodrum'a bir de Uğur Mumcu parkı ve heykeli yapacaklarının sözünü verdi.

Programın ilk günü, Özgür Kıyat dinletisinin ardından son buldu.

3 Haziran günü, gerçekleştirilecek sergi açılışları, söyleşi ve Genco Erkal gösterisi ile Nazım Hikmet anma etkinlikleri devam edecek.

Nazım Hikmet anma etkinlikleri başladı
Nazım Hikmet anma etkinlikleri başladı
Nazım Hikmet anma etkinlikleri başladı
Nazım Hikmet anma etkinlikleri başladı

Nazım Hikmet Ran, Zülfü Livaneli, Haziran, Bodrum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Nazım Hikmet anma etkinlikleri başladı - Son Dakika


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