Nazım Hikmet Beylikdüzü'nde Grup Gündoğarken konseriyle anıldı - Son Dakika
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Nazım Hikmet Beylikdüzü'nde Grup Gündoğarken konseriyle anıldı

06.06.2022 10:33
Nazım Hikmet Beylikdüzü'nde Grup Gündoğarken konseriyle anıldı

Beylikdüzü Belediyesi, Nazım Hikmet Anma Programı kapsamında Grup Gündoğarken konserini düzenledi.

Beylikdüzü Belediyesi, Nazım Hikmet Anma Programı kapsamında Grup Gündoğarken konserini düzenledi. 5 Haziran akşamında sahne alan grup, Nazım Hikmet ve daha birçok eski şair ve yazarları anan şarkıları seslendirdi. Vatandaş hem duygulu hem de eğlenceli dakikalar geçirdi.

İstanbul Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nde düzenlenen Grup Gündoğarken konseri ile Nazım Hikmet anıldı. Sadece Nazım Hikmet'in değil diğer şair ve yazarların da anıldığı; yazdıklarının şarkılarla seslendirildiği programa Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çakır da katıldı. Bir taraftan geçmişe ait hüzünlü bir taraftan ise içi ısıtan neşeli şarkılar seslendirildi. Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ile eşi Zehra Çalık da sahneye çıkarak sanatçılara eşlik etti. Sanatçılara verdikleri konserden dolayı teşekkürlerini ileten Başkan Çalık, "Biz sizin şarkılarınızla büyüdük, bu akşam Beylikdüzü sizi burada dinlemekten büyük keyif aldı" dedi.

"SEVGİ İKLİMİ TÜM TÜRKİYE'YE YAYILSIN"

Sanatçıların muhteşem performans sergilediklerini belirten Başkan Çalık, "Yaşam Vadisi'ndeyiz. Burası bizim için çok özel alan. Bugün Nazım Hikmet'in besteleri, şiirleri, notaları Beylikdüzü'ne tamamen yayıldı. Nazım'ın ruhunu tam anlamıyla hissettik. İnsanların çok güzel duygularla bir araya geldiğini hissettik. Birlik enerjisiyle buradaydık. Bir olmanın kıymetini, değerini bilmemiz gereken zaman dilimlerinden geçiyoruz. Biz bu toprakları çok seviyoruz. Bu toprakları var eden değerli şairleri çok seviyoruz. Nazım da bizim için önemli şairlerimizden biriydi. Buraya gelen komşularımıza da teşekkür ediyorum. Sevgi ikliminin de tüm Türkiye'ye yayılmasını istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"HİÇBİR GÜÇLÜĞE GERİ ADIM ATMADI"

Konsere Nazım Hikmet'i ve Grup Gündoğarken'i çok sevdiği için katıldığını belirten Orkun Pak, "Yaz akşamı ve hava çok güzel. Eşimle müzik dinlemek istedik. Grubun Rüzgar şarkısını çok seviyorum. Çocukluğumdan beri onları dinliyor ve seviyorum. İnşallah bir gün gelecek Nazım'ın da hayalini kurduğu Türkiye'ye kavuşuruz. O yıllar geçse bile her zaman anılacak. Çünkü o hiçbir güçlüğe geri adım atmayan bir şairdir. O hepimize yol göstericidir" şeklinde konuştu.

"BİRAZ BURUK BİRAZ NEŞELİ"

Gülsün Pak da şunları söyledi:

"Konser alanına geldiğimden beri Nazım Hikmet'in karşıdaki yazısını okuyorum. Yok öyle umutları yitirip diyor. Böyle bizi aydınlatan pes etmemek, umutları yitirmemek gerektiğini hatırlatan bir şair.  Bu gece hem buruk hem de neşeli geçecek."


Nazım Hikmet Beylikdüzü'nde Grup Gündoğarken konseriyle anıldı
Nazım Hikmet Beylikdüzü'nde Grup Gündoğarken konseriyle anıldı
Nazım Hikmet Beylikdüzü'nde Grup Gündoğarken konseriyle anıldı
Nazım Hikmet Beylikdüzü'nde Grup Gündoğarken konseriyle anıldı
Nazım Hikmet Beylikdüzü'nde Grup Gündoğarken konseriyle anıldı
Nazım Hikmet Beylikdüzü'nde Grup Gündoğarken konseriyle anıldı
Nazım Hikmet Beylikdüzü'nde Grup Gündoğarken konseriyle anıldı
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Nazım Hikmet Beylikdüzü'nde Grup Gündoğarken konseriyle anıldı - Son Dakika

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