Nazım Hikmet dizelerini trafoya çizdiler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nazım Hikmet dizelerini trafoya çizdiler - Son Dakika

Nazım Hikmet dizelerini trafoya çizdiler

7 saat önce

Antalya'da, elektrik trafo binalarını sanat eserine dönüştüren Muratpaşa Belediyesi ressamları Sinan Demir ve Mehmet Karasu, doğumunun 118'ini yılında Nazım Hikmet'in Mustafa Kemal'i anlattığı dizelerini ve ulu önderi Kocatepe'de tasvir eden resmi bir trafoya çizdi.

Nazım Hikmet dizelerini trafoya çizdiler, System.String[]

Antalya'da, elektrik trafo binalarını sanat eserine dönüştüren Muratpaşa Belediyesi ressamları Sinan Demir ve Mehmet Karasu, doğumunun 118'ini yılında Nazım Hikmet'in Mustafa Kemal'i anlattığı dizelerini ve ulu önderi Kocatepe'de tasvir eden resmi bir trafoya çizdi.


Resim sanatını sokağa taşıyan ressamlar Sinan Demir ve Mehmet Karusu için trafo duvarları tuval olurken iki ressam beraber çalışarak ilçede 50'nin üzerinde trafoyu birer tabloya dönüştürdü.


Bugüne kadar 50'ye yakın trafoyu birer sanat eserine dönüştüren ikili, son çalışmalarını Meltem Mahallesi'nde gerçekleştirdi. Demir ve Karasu, Türk şiirinin büyük ismi Nazım Hikmet'i doğumunun 118'inci yılında, Kuvayi Milliye Destanı'nda Büyük Taarruz günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlattığı dizelerini trafoya yazarak andı. Destanın "Sarışın bir kurda benziyordu/ ve gözleri çakmak çakmaktı" dizelerinin yer aldığı bölümü trafoya yazan ressamlar, Gazi'yi Kocatepe'de tasvir eden bir resimde trafoya yaptı. - ANTALYA

Nazım Hikmet Ran, Sinan Demir, Kocatepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Aniden yola çıkan otizmli öğrenciye, ticari taksi çarptı
Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı Rus haber ajansları son dakika geçti: Rusya'da hükümet istifa etti

Son Dakika Haberleri
18:28 Mersin tarsus'ta tarihi 'torpido' mezar bulundu - Son Dakika
18:28 Bartın liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı - Son Dakika
18:28 Personel eğlendi, otel müdürleri hizmet etti - Son Dakika
18:27 İstanbul almanya ve bulgaristan'da kesilir denilen parmağı türk doktorlar kurtardı - Son Dakika
18:27 Abdulfettah el-burhan: sudan'da hayat normale döndü - Son Dakika
17:59 Liseli kız, herkesin gözü önünde kayalıklardan denize atladı - Son Dakika
16:49 Wikipedia erişime açıldı mı? BTK açıklama yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 18:30:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nazım Hikmet dizelerini trafoya çizdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]