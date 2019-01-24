Nazım Hikmet Doğumunun 117'inci Yılında Anılıyor

Türkiye'nin kültürel diplomasi alanındaki yüzü olarak faaliyetlerini sürdüren Yunus Emre Enstitüsü, 2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılın çerçevesinde iki ülke kültürünü bir araya getiren çalışmalara imza atıyor.Bu çerçevede Moskova Yunus Emre Enstitüsü, ünlü şair Nazım Hikmet'in 117'inci doğum yılında 25 Ocak 2019 tarihinde özel bir anma programı düzenliyor.

Bilindiği üzere 2019 yılı, Türkiye ve Rusya arasında Kültür ve Turizm Yılı olarak kabul edildi. Bu doğrultura Moskova Yunus Emre Enstitüsü, 2019 Kültür ve Turizm Yılı'na Rusya ve Türkiye arasındaki en önemli ortak değerlerimizden, Türkçenin büyük şairi Nazım Hikmet'i 117. Doğum Yılında anarak başlıyor.Anma programı, Nazım Hikmet'in de adını taşıyan Moskova Kamu Kültür Kuruluşu Halk Kütüphanesi "CBS SAO"Nazım Hikmet ?24 Kütüphanesi ile birlikte 25 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştiriliyor.

NAZIM HİKMET ESERLERİ İLE ANILIYOR

Anma programında Nazım Hikmet'in yaşamı ve eserlerine dair yapılacak tanıtıcı konuşmaların ardından, Moskova'da öğrenim gören ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri tarafından Nazım Hikmet'in şiirleri ve şiirlerinden bestelenmiş şarkılar seslendirilecek.Programın devamında ise büyük şair anısına bir kısa müzik dinletisi icra edilecek ve ardından Nazım Hikmet konulu bir resim sergisinin açılışı yapılacak. Son olarak Türk mutfağından özel lezzetler katılımcılara sunulacaktır.