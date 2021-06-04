Nazım Hikmet Foça'da Anıldı - 4 Haziran 2021 - Son Dakika

https://youtu. be/vtMBSKDuLPM

NAZIM HİKMET FOÇA'DA ANILDI

Tüm Dünya'da tanınan, eserleri birçok dile çevrilmiş Büyük Şair Nazım Hikmet, 58. ölüm yıl dönümünde Foça'da anıldı.

Foça Belediyesi tarafından Demokrasi Meydanındaki Ölmez Ağacın önünde düzenlenen anma programında Nazım Hikmet'in şiirleri ve şiirlerinden bestelenen şarkılar seslendirildi.

Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, anma programına katkı sunan herkese teşekkür etti.

Göksel Evran, Selin Abakan ve Oral Girginer üçlüsünün seslendirdiği şarkılara vatandaşlar da eşlik ederken; programın sunumunu da yapan Kemal Çiftci 'Davet' ve 'Vatan Haini', Foça Belediyesi Tiyatro Ekibinden Çisem Keklik 'Bu Bir Yürek Türküsü' ve 'Seni Düşünmek Güzel Şey', Eser ve Atlas Dürser 'Yaşamaya Dair', Hüseyin Çelikten 'Bugün Pazar' ve 'Tahir ile Zühre', Nihal Işıldak Aksu 'Hoş Geldin Üstad' isimli şiirlerini okuduğu sırada duygusal anlar yaşandı.