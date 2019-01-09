Son Dakika Haberleri: Nazım Hikmet Kırklareli'nde Anılacak

Nazım Hikmet Kırklareli'nde Anılacak

17 dakika önce

Kırklareli Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, şair Nazım Hikmet, doğumunun 117'inci yılında anılacak.

Nazım Hikmet Kırklareli'nde Anılacak, System.String[]
Kırklareli Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, şair Nazım Hikmet, doğumunun 117'inci yılında anılacak.


Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Nazım Hikmet'in anısına 15 Ocak Salı günü Kültür Merkezinde program düzenleneceği bildirildi.

Programa yazar Emin Karaca, şair Aba Müslüm Çelik, Tuncer Sümer'in katılacağı ve Grup Gündoğarken'in konser vereceği ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:11 Kaynak: AA

Kırklareli, Nazım Hikmet Ran, Güncel
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