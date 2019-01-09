Nazım Hikmet Kırklareli'nde Anılacak
17 dakika önce
Kırklareli Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, şair Nazım Hikmet, doğumunun 117'inci yılında anılacak.
Kırklareli Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında, şair Nazım Hikmet, doğumunun 117'inci yılında anılacak.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Nazım Hikmet'in anısına 15 Ocak Salı günü Kültür Merkezinde program düzenleneceği bildirildi.
Programa yazar Emin Karaca, şair Aba Müslüm Çelik, Tuncer Sümer'in katılacağı ve Grup Gündoğarken'in konser vereceği ifade edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:11 Kaynak: AA
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