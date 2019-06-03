Son Dakika Haberleri: Nazım Hikmet mezarı başında anıldı
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Nazım Hikmet mezarı başında anıldı

1 saat önce

Şair Nazım Hikmet, ölümünün 56'ncı yılında Rusya'nın başkenti Moskova'daki mezarı başında anıldı.

Nazım Hikmet mezarı başında anıldı, System.String[]
Şair Nazım Hikmet, ölümünün 56'ncı yılında Rusya'nın başkenti Moskova'daki mezarı başında anıldı.
Nazım Hikmet'in Novodeviçye'deki mezarına Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve büyükelçilik çalışanları çelenk koyarken, Türkiye'den gelen sanatçılar, çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı da karanfiller bıraktı.
Büyükelçi Samsar, Nazım Hikmet'in mezarı başında yaptığı konuşmada, "Nazım Hikmet'in insanlığa verdiği mesajlar, yazdığı şiirler evrensel nitelik kazandı. Sadece Türk edebiyatına değil, Rus edebiyatına da katkılar yapmış bir şair. Nazım Hikmet iki ülke (Türkiye ve Rusya) arasında bir köprü görevi görüyor." ifadelerini kullandı.
Novodeviçye Mezarlığı'nda süren anma etkinlikleri çerçevesinde Nazım Hikmet'in şiirleri okundu ve konuşmalar yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:58 Kaynak: AA
Rusya Federasyonu, Moskova, Nazım Hikmet Ran, Güncel
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