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Nazım Hikmet, Moskova'da mezarı başında anıldı

47 dakika önce

Ünlü Türk Şairi Nazım Hikmet Ran, ölümünün 56'ncı yıl dönümünde Moskova'daki mezarı başında anıldı.

Nazım Hikmet, Moskova'da mezarı başında anıldı, System.String[]
Ünlü Türk Şairi Nazım Hikmet Ran, ölümünün 56'ncı yıl dönümünde Moskova'daki mezarı başında anıldı.

Sabah erken saatlerde şairin kabri başına gelen Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, ünlü şair Nazım Hikmet Ran'ın Moskova'daki mezarı başına çelenk koyarak kısa bir konuşma yaptı.

Şairi yıllar sonra Moskova'da anmanın güzel bir duygu olduğunu belirten Samsar, "İnsanlığa verdiği mesajlar ve yazdığı şiirler evrensel nitelik kazandı. Sadece Türk edebiyatına değil Rus edebiyatına da önemli katkılar yapmış bir şair. İki ülke arasında bir köprü görevi de görüyor" dedi.

Şair için ayrı bir program hazırlayan Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) ve Nazım Hikmet Kültür Vakfı'nın programına sanatçı Zülfü Livaneli, Edip Akbayram, Moğollar müzik grubu, Rusya'da yaşayan ve iş yapan çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Sanatçılar Edip Akbayram, Zülfü Livaneli ve Moğollar müzik grubunun solisti Cahit Berkay birer konuşma yaparken, Moğollar Grubu bir de sürpriz yaparak 'Selvi boylum al yazmalım' eserlerini çaldı. 


- Kaçmaz
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 04:14 Kaynak: DHA
Dünya
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