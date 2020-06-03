Nazım Hikmet ölümünün 57. yılında mezarı başında anıldı - Son Dakika

Moskova'da Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı, Kovid-19 önlemleri nedeniyle sanat ve edebiyat dünyasından isimlerin katılımıyla internet üzerinden çevrim içi anma etkinlikleri gerçekleştirecek.

Törene katılanlar, mezarı başında Nazım Hikmet'le ilgili konuşmalar yaptı.

Türkiye 'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Türk kurum ve kuruluşlarının Moskova'daki temsilcileri, Rus-Türk İşadamları Birliği (RTİB) yöneticileri Nazım Hikmet'in mezarına çelenk ve karanfiller bıraktı.

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