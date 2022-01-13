Nazım Hikmet Parkı'nın bakımsızlığı tepki çekiyor - Son Dakika

Nazım Hikmet Parkı'nın bakımsızlığı tepki çekiyor

İZMİR İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Nazım Hikmet Parkı, bakımsızlık nedeniyle tepki çekiyor. Özellikle parktaki tuvaletlerin çok kirli olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Nazım Hikmet'in doğum günü yaklaşıyor. Buraya Nazım Hikmet'in ismi verenler, parka sahip çıkmadıkları için utansın" dedi.

İzmir Bornova'da, ünlü şair Nazım Hikmet'in adını taşıyan park, bakımsız görüntüsüyle dikkat çekiyor. Parktaki kırık kaldırım taşları ve temizlenmeyen otların yanı sıra kirli tuvaletler ve Nazım Hikmet anıtının bakımsız görüntüsü tepki çekiyor. Bornovalı vatandaş Hikmet Kuşçu, "Parktaki rezillik had safhada. Burada ne ararsan var. Tuvaletler berbat durumda. Musluklar çalınmış, tuvalet bölümü pislik içinde. Midemiz bulanıyor. Bornova Belediyesine ait olan bu park yakışmıyor. Burada temizlik ve bakım istiyoruz. Güvenlikler salondan çıkmıyor. Nazım Hikmet'in doğum günü yaklaşıyor. Burası ona yakışan bir yer değil. Buraya Nazım Hikmet'in ismi verenler, parka sahip çıkmadıkları için utansın. Ben vatandaş olarak buraya bir musluk takmak istedim ama buraya su verilmeyeceğini söylediler. Buraya genel olarak bir bakım yapılması gerekiyor" diye konuştu.