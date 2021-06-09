Nazım Hikmet Ran, Adanalı Tiyatroseverlerle Anıldı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ünlü şair Nazım Hikmet Ran'ı ölümünün 58. yıl dönümünde Adana'da sahnelediği 'Aslolan Hayattır' oyunu ile andı. Adana Seyhan Belediyesi tarafından davet edilen Şehir Tiyatrosu oyuncuları, ünlü şair Nazım Hikmet Ran'ı sahneledikleri oyunla Adanalı tiyatroseverlerle buluşturdu.

Aslolan Hayattır oyunu Adanalı tiyatroseverlerden tam not aldı

Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın da katılım gösterdiği oyun, Adanalı tiyatroseverlerden tam not aldı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Bengi İspir Özdülger'in de katıldığı oyunun gösteriminin ardından Şehir Tiyatroları oyuncularına Başkan Akay tarafından plaket verildi.

Haluk Işık tarafından kaleme alınan ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak'ın rejisörlüğünü üstlendiği oyuna Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren orkestralardan sanatçılar da eşlik etti.

Yayın Tarihi: 9. 6. 2021 10: 02: 04