Nazım Hikmet sanatın yeni adresi oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nazım Hikmet sanatın yeni adresi oldu - Son Dakika

Nazım Hikmet sanatın yeni adresi oldu

7 saat önce

2019 yılında birbirinden farklı 60 etkinliğe ev sahipliği yapan ve kütüphanesiyle dikkat çeken Çankaya Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nden yıl boyunca 23 bin 945 Çankayalı faydalandı.

Nazım Hikmet sanatın yeni adresi oldu, System.String[]

2019 yılında birbirinden farklı 60 etkinliğe ev sahipliği yapan ve kütüphanesiyle dikkat çeken Çankaya Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi'nden yıl boyunca 23 bin 945 Çankayalı faydalandı.


Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in yeni hizmet döneminde açtığı beşinci kültür ve sanat yapısı Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Merkezi, kısa sürede Ankara'nın yeni sanat adresi oldu. 2019 yılında birbirinden farklı 60 etkinliğe ev sahipliği yapan ve gece saat 24.00'e kadar açık kütüphanesiyle dikkat çeken merkezden 23 bin 945 Çankayalı faydalandı. Yıl boyunca 14 konser, 20 tiyatro gösterisi, 11 sinema gösterimi ve 6 büyük panele ev sahipliği yapan merkezde 16 ayrı branşta açılan sanat atölye ve kurslarına da Çankayalılar yoğun ilgi gösterdi. Merkez, yaz aylarında başlayan atölyelerinde 6 ayda 715 kursiyeri konuk etti. Başkentlileri sanatın her dalıyla tanıştırmayı amaçlayan merkezde yeni yılda da hem yetişkinleri hem de çocukları sanatla tanıştırmak için kurslar düzenlenmeye devam edilecek.


Öğrencilerin en çok kullandığı alan olan kütüphanesi ile de dikkat çeken Nazım Hikmet Kültür Merkezi, 2019 yılında 8 bin 250 öğrenciyi misafir etti. Özellikle üniversite öğrencilerinin ilgi gösterdiği kütüphane, çalışma alanlarıyla bölgedeki öğrencilerin ikinci adresi oldu. Bu yaz özellikle çocuklara yönelik atölye ve kurslarıyla dikkat çeken merkezde drama ile çocuk yogası atölyeleri de yer alıyor. Yıl boyu devam eden atölyelerde çocuğun hem fiziksel hem de zihinsel farkındalığını artıracak çalışmalar yapıldı. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:16 Kaynak: İHA
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