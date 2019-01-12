Nazım Hikmet Tiyatro Sahnesinde Anılacak

Oyun Sandalı tiyatro ekibinin başarılı oyuncusu, tiyatro, sinema ve televizyon seyircisinin yakından tanıdığı Cansu Fırıncı'nın tek kişilik performansı ve Harun Güzeloğlu'nun çarpıcı rejisiyle sahnelenen oyun 16 Ocak Çarşamba günü saat 20.30'da Konak Halk Sahnesi'nde İzmirli sanatseverlerle buluşacak.

Nazım Hikmet 1935 yılında yazdığı Taranta-Babu'ya mektuplar adlı eserinde, İtalyan Faşizmini özel bir kurguyla, bir dizi şiir-mektupla anlatır. Kitap, İtalya'ya resim öğrenmek için gelen Habeşistanlı (Etiyopya) bir delikanlının, karısına yazdığı mektuplardan oluşur. Mektuplar, faşistler tarafından tutuklanan delikanlının odasını kiralayan 'kendi ülkesinde kendi dilini istediği gibi kullanamadığı için, Asya ve Afrika dillerine merak saran' bir İtalyan tarafından ulaştırılır yazara. Taranta-Babu'ya yazılmış ve sahibine ulaşamamış olan bu mektuplar aracılığıyla Nazım, İtalya'da hüküm süren faşizmi neredeyse bütün yönleriyle önümüze sermeyi başarır.

SEYİRCİYİ SÜRPRİZLER BEKLİYOR

Taranta-Babu'ya yazılan 13 mektup seyircilerden 13'üne emanet ediliyor. Mektuplardan birinin için de ise seyirciyi ayrı bir sürpriz bekliyor! Tek perde ve 87 dakika sürecek oyun, sürprizleriyle İzmirli tiyatroseverleri bekliyor.