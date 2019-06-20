Son Dakika Haberleri: Nazım Şahin son yolculuğuna uğurlandı
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Nazım Şahin son yolculuğuna uğurlandı

4 dakika önce

Uzun süredir tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybeden Nazım Şahin(83) son yolculuğuna uğurlandı.

Nazım Şahin son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Uzun süredir tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybeden Nazım Şahin(83) son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir Politika Gazetesi Sahibi Güzide Sürmelioğlu ve Politika Gazetesi Muhabiri Ömer Kantarlıoğlu'nun hayatını kaybeden dayısı Nazım Şahin son yolculuğuna uğurlandı. Şahin, Ali Hikmet Paşa Mahallesi İbrahim Bozok Caminde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Kabristanına defnedildi. Balıkesir Şoförler Odasının ilk üyeleri arasında yer alan ve uzun yıllar kurtarıcı şoförlüğü yapan Nazım Şahin'in cenazesinde çocukları Taner Şahin ve Zehra Şahin'in acılı günlerinde dost ve yakınları yalnız bırakmadı. - BALIKESİR
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:54 Kaynak: İHA
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