Nazım Şahin son yolculuğuna uğurlandı

Uzun süredir tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybeden Nazım Şahin(83) son yolculuğuna uğurlandı.

Uzun süredir tedavi görmekte olduğu hastanede hayatını kaybeden Nazım Şahin(83) son yolculuğuna uğurlandı.



Balıkesir Politika Gazetesi Sahibi Güzide Sürmelioğlu ve Politika Gazetesi Muhabiri Ömer Kantarlıoğlu'nun hayatını kaybeden dayısı Nazım Şahin son yolculuğuna uğurlandı. Şahin, Ali Hikmet Paşa Mahallesi İbrahim Bozok Caminde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Başçeşme Kabristanına defnedildi. Balıkesir Şoförler Odasının ilk üyeleri arasında yer alan ve uzun yıllar kurtarıcı şoförlüğü yapan Nazım Şahin'in cenazesinde çocukları Taner Şahin ve Zehra Şahin'in acılı günlerinde dost ve yakınları yalnız bırakmadı. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Gezici Araştırma: İstanbul seçimi anketimizi kamuoyuna açıklamayacağız

Metropoll'den 23 Haziran İstanbul seçimi için son anket sonucu: Fark açılıyor

Gölde elektro şok cihazıyla balık avına 60 bin lira ceza

Binali Yıldırım: İstanbul seçimi yapıyoruz sözde, herkes burnunu soktu