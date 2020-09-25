Nazım Sangare: "İnşallah güzel bir maç olacak ve galibiyetle döneceğiz" - Son Dakika

Nazım Sangare: "İnşallah güzel bir maç olacak ve galibiyetle döneceğiz"

- Nazım Sangare: "İnşallah güzel bir maç olacak ve galibiyetle döneceğiz" Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare, Galatasaray ile oynanacak olan derbi mücadelesi için, "İnşallah güzel bir maç olacak ve galibiyetle döneceğiz" dedi.

- Nazım Sangare: "İnşallah güzel bir maç olacak ve galibiyetle döneceğiz"

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare, Galatasaray ile oynanacak olan derbi mücadelesi için, "İnşallah güzel bir maç olacak ve galibiyetle döneceğiz" dedi.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Nazım Sangare, Galatasaray derbisi öncesi bir basın toplantısı düzenledi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman sonrası konuşan Nazım Sangare, "Türkçem hala mükemmel değil, zor soruları sormayın lütfen. Burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Emre ağabeye, Ali Koç başkanıma, Erol Bulut hocama çok teşekkür ederim" açıklamalarda bulundu.

"Erol Bulut'un oyun tarzı bana çok uyuyor"

Nazım Sangare, Erol Bulut'un hücuma dönük oyuncuları çok sevdiğini ifade ederek, kendisinin de hücuma çıkan bir futbolcu olduğunu belirtti. Sangare, "Ben hücuma çıkan oyuncuyum, hocanın da oyun tarzı bana çok uyuyor. Bence çok iyi olacak" ifadelerini kullandı.

" Gökhan Gönül'den öğreneceğim çok şey var"

Gökhan Gönül'ün çok tecrübeli bir oyuncu olduğunu dile getiren Nazım Sangare, "Ben buraya kendimi göstermek için geldim. Gökhan ağabeyden çok şeyler öğreneceğim. Milli takım oyuncusuyum, orada da ilk 11 hedefindeyim. Her zaman sahada mücadele etmek istiyorum. Antrenmanlarda yüzde yüzümü vermek istiyorum, inşallah bir gün nasip olur" şeklinde konuştu.

" Sinan Gümüş, 'kesinlikle gelmelisin' dedi"

Eski takım arkadaşı Sinan Gümüş ile Fenerbahçe'ye geldikten sonra konuştuğunu kaydeden tecrübeli futbolcu, "Sinan ile de konuştum; 'nasıl hissediyorsun, takımın havası nasıl' diye. Çok mutluydu ve bana 'kesinlikle gelmesinin' dedi. Karar benim için çok kolaydı" ifadelerini kullandı.

"Gustavo ve Sosa çok tecrübeli"

Fenerbahçe'deki takım arkadaşları ve antrenman sürecine de değinen Sangare, "Antrenmanda performanslar çok yüksek ve ağır burada. Ona artık alıştım 3 gün içinde. Çok fark var Antalya'ya göre. Çok iyi oyuncular da var. Sosa'ya bakıyorum, Gustavo'ya bakıyorum, çok tecrübeliler. Onlardan fazlasıyla şeyler öğreneceğim" dedi.

"Bağlama için kursa gitmiştim"

Bağlama çalması ile alakalı sorulan soruyu Nazım, "Takımla birlikte tekne turu yaptık. Orada da Nazım saz çal dediler. Öncelikle takıma yardım etmek istiyorum sonrasında ise çok sevdiğim bağlamayı çalarım tabii. Küçükken kursa gitmiştim, hala da çalıyorum" diye cevaplandırdı.

"İnşallah güzel bir maç olacak ve galibiyetle döneceğiz"

Galatasaray ile oynanacak olan derbi mücadelesi ile ilgili de açıklama yapan Sangare, "En önemli haftada geldim. Hemen geçen maçtan sonra bunu hissettim takımda. Çok büyük konsantre vardı. Herkes Galatasaray maçına odaklanmıştı. Bütün takım da hazır, ben de hazırım. Heyecanlıyız, maça kadar bekleyemiyoruz, hemen başlasın istiyorum. İnşallah güzel bir maç olacak ve galibiyetle döneceğiz" şeklinde konuştu.

"Dani Alves ve Marcelo'yu örnek alıyorum"

Örnek aldığı futbolcuların olup olmadığına yönelik ise milli futbolcu, şunları söyledi:

"Ben her zaman Dani Alves'e ve Marcelo'ya bakıyorum. Çok büyük örnek alıyorum. Onlar gibi bekleri örnek alıyorum."

Ailesinin durumu hakkında merak edilenleri açıklayan Sangare, "Benim annem, Türk babam Afrikalı. Dedemin adı Nazım'dı, Allah rahmet eylesin. Dedem öldükten sonra ben doğdum. Gururla da bu ismi taşıyorum. İnşallah bir gün bu takımda efsanelerden biri olacağım" ifadelerini kullandı.

Nazım Sangare: İnşallah güzel bir maç olacak ve galibiyetle döneceğiz
Nazım Sangare: İnşallah güzel bir maç olacak ve galibiyetle döneceğiz
Nazım Sangare: İnşallah güzel bir maç olacak ve galibiyetle döneceğiz
Nazım Sangare: İnşallah güzel bir maç olacak ve galibiyetle döneceğiz
Nazım Sangare: İnşallah güzel bir maç olacak ve galibiyetle döneceğiz
Nazım Sangare: İnşallah güzel bir maç olacak ve galibiyetle döneceğiz
Nazım Sangare: İnşallah güzel bir maç olacak ve galibiyetle döneceğiz
Nazım Sangare: İnşallah güzel bir maç olacak ve galibiyetle döneceğiz
Nazım Sangare: İnşallah güzel bir maç olacak ve galibiyetle döneceğiz
Nazım Sangare: İnşallah güzel bir maç olacak ve galibiyetle döneceğiz
Nazım Sangare: İnşallah güzel bir maç olacak ve galibiyetle döneceğiz
Nazım Sangare: İnşallah güzel bir maç olacak ve galibiyetle döneceğiz
Nazım Sangare: İnşallah güzel bir maç olacak ve galibiyetle döneceğiz
Nazım Sangare: İnşallah güzel bir maç olacak ve galibiyetle döneceğiz

Gökhan Gönül, Galatasaray, Fenerbahçe, oyunlar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 14:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nazım Sangare: 'İnşallah güzel bir maç olacak ve galibiyetle döneceğiz' - Son Dakika Spor

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