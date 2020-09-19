Nazım Sangare resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Fraport TAV Antalyaspor forması giyen milli futbolcu Nazım Sangare ile anlaştığını resmen açıkladı.

26 yaşındaki sağ bekin sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacağı da yapılan açıklamada belirtildi.Fenerbahçe'nin resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde Kulübümüz, Antalyaspor'da forma giyen milli futbolcu Nazım Sangare için oyuncunun kendisi ve kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sağlık kontrollerinin ardından kendisini renklerimize bağlayan resmi sözleşme imzalanacaktır.