Nazım Sangare, resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, milli sağ bek Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Fraport TAV Antalyaspor'dan transfer ettiğimiz milli futbolcu Nazım Sangare, kendisini renklerimize 4 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Futbolcumuz Nazım Sangare'ye camiamıza hoş geldin diyor, çubuklu formamızla şampiyonluklar diliyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 19:43 - Kaynak: AA
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