Nazım Sangare, resmen Fenerbahçe'de

"Fraport TAV Antalyaspor 'dan transfer ettiğimiz milli futbolcu Nazım Sangare, kendisini renklerimize 4 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Futbolcumuz Nazım Sangare'ye camiamıza hoş geldin diyor, çubuklu formamızla şampiyonluklar diliyoruz."

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Fenerbahçe Kulübü , milli sağ bek Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

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