Nazım Sangare resmi imzayı attı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare, resmi imzayı attı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare, resmi imzayı attı.
Fenerbahçe, Antalyaspor'dan transfer ettiği 30 yaşındaki defans oyuncusu Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler Sangare için, "Futbolcumuz Nazım Sangare'ye camiamıza hoş geldin diyor; çubuklu formamızla şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Son Dakika Sosyal medyadan intihar edeceğini paylaşan genç, kayalıklardan atlayarak yaşamına son verdi Ünlü Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan 24 ay hapis cezasına çarptırıldı Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu