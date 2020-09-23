Fenerbahçe'nin yeni transferi Nazım Sangare, resmi imzayı attı.

Fenerbahçe, Antalyaspor'dan transfer ettiği 30 yaşındaki defans oyuncusu Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler Sangare için, "Futbolcumuz Nazım Sangare'ye camiamıza hoş geldin diyor; çubuklu formamızla şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)