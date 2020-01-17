"Nazım Sesleniyor" etkinliği

Odunpazarı Belediyesi, Nazım Hikmet söyleşisinde yazar Güney Özkılıç'ı konuk etti.



Odunpazarı Belediyesi'nin Nazım Hikmet'in 118'inci doğum günü kapsamında düzenlenen "Nazım Sesleniyor" etkinliğinde Nazım Hikmet anlatıldı. Gerçekleştirdiği çalışmalar ile öğrenci, akademisyen ve edebiyat tutkunlarının adresi haline gelen Ataol Behramoğlu Kitaplığı'nda düzenlenen etkinliğinde yazar Güney Özkılıç, Nazım Hikmet'i anlattı.



Nazım Hikmet'in hayatına dair yaptığı araştırmalar sonucu edindiği bilgilere dayanarak, hayatını dinleyenlere anlattı. Özkılıç, Nazım Hikmet'in tanıştığı herkesin hayatına bir şekilde dokunarak, hayatlarını değiştirdiğini dinleyicilere aktardı.



Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, Özkılıç Nazım Hikmet'in bir vatan şairi olduğunu söyleyerek, bunu herkesin kabullendiğini söyledi. Aynı zamanda Nazım Hikmet'in vatan şairi de olduğunu söyleyen Özkılıç, Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni' diye başlayan 'Vasiyet' adlı şiirinde geçen isteğini hala yerine getiremediğimizi aktaran Özkılıç, "Biz bunu maalesef hala yapamadık. Vasiyetini yerine getiremediğimiz için elbette her birimiz ayrı ayrı üzgünüz. Çünkü Nazım Hikmet'in sözleri, mısraları, dünyayı mısra mısra dolaşarak barış, eşitlik ve adalet arayan herkese sönmeyen bir meşale oluyor. Memleket hasretiyle yaşamını kaybeden, edebiyatımızın büyük ozanı; 'toprakta karınca, suda balık kadar çok olanların şairi' Nazım Hikmet'i ve yüreği vatan sevdasıyla çarpan herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR