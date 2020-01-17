"Nazım Sesleniyor" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 'Nazım Sesleniyor' etkinliği - Son Dakika

"Nazım Sesleniyor" etkinliği

6 saat önce

Odunpazarı Belediyesi, Nazım Hikmet söyleşisinde yazar Güney Özkılıç'ı konuk etti.

Odunpazarı Belediyesi, Nazım Hikmet söyleşisinde yazar Güney Özkılıç'ı konuk etti.


Odunpazarı Belediyesi'nin Nazım Hikmet'in 118'inci doğum günü kapsamında düzenlenen "Nazım Sesleniyor" etkinliğinde Nazım Hikmet anlatıldı. Gerçekleştirdiği çalışmalar ile öğrenci, akademisyen ve edebiyat tutkunlarının adresi haline gelen Ataol Behramoğlu Kitaplığı'nda düzenlenen etkinliğinde yazar Güney Özkılıç, Nazım Hikmet'i anlattı.


Nazım Hikmet'in hayatına dair yaptığı araştırmalar sonucu edindiği bilgilere dayanarak, hayatını dinleyenlere anlattı. Özkılıç, Nazım Hikmet'in tanıştığı herkesin hayatına bir şekilde dokunarak, hayatlarını değiştirdiğini dinleyicilere aktardı.


Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, Özkılıç Nazım Hikmet'in bir vatan şairi olduğunu söyleyerek, bunu herkesin kabullendiğini söyledi. Aynı zamanda Nazım Hikmet'in vatan şairi de olduğunu söyleyen Özkılıç, Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni' diye başlayan 'Vasiyet' adlı şiirinde geçen isteğini hala yerine getiremediğimizi aktaran Özkılıç, "Biz bunu maalesef hala yapamadık. Vasiyetini yerine getiremediğimiz için elbette her birimiz ayrı ayrı üzgünüz. Çünkü Nazım Hikmet'in sözleri, mısraları, dünyayı mısra mısra dolaşarak barış, eşitlik ve adalet arayan herkese sönmeyen bir meşale oluyor. Memleket hasretiyle yaşamını kaybeden, edebiyatımızın büyük ozanı; 'toprakta karınca, suda balık kadar çok olanların şairi' Nazım Hikmet'i ve yüreği vatan sevdasıyla çarpan herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Odunpazarı Belediyesi, Nazım Hikmet Ran, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu için kar yağışı uyarısı yaptı
ABD'nin 11 askerinin İran saldırısında beyin sarsıntısı geçirdiği ortaya çıktı İlkokul öğrencisi, valinin makam aracındaki bayrağı öptü Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 22:19:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Nazım Sesleniyor" etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]