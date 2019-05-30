Son Dakika Haberleri: Nazımiye'de iki günde 2'nci deprem
Son Dakika Güncel Haber

Nazımiye'de iki günde 2'nci deprem

2 saat önce

TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde, dün gece 4.5 büyüklüğündeki depremin tedirginliği sürerken, bugün de Richter ölçeğine göre 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Nazımiye'de iki günde 2'nci deprem, System.String[]
TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde, dün gece 4.5 büyüklüğündeki depremin tedirginliği sürerken, bugün de Richter ölçeğine göre 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, merkez üssü Tunceli'nin Nazımiye ilçesi olan 3.1 büyüklüğündeki depremin saat 14.47'de meydana geldiğini açıkladı. Yerin 3.58 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle hasar oluşmadığı belirtildi. Bugünkü depremle birlikte 2 günde 2'nci kez sallanan Nazımiye ilçesinde dün gece saatlerinde 4.5 büyüklüğündeki depremde bazı evlerde küçük çapta hasar oluşmuştu. 
 


- Tunceli
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:40 Kaynak: DHA
Tunceli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tunceli'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi Maçoğlu, 6 zabıtanın Vali Sonel'in talimatıyla gözaltına alındığını iddia etti! Valilikten açıklama geldi Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi Beşiktaş Abdullah Avcı ile anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 17:41:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nazımiye'de iki günde 2'nci deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]