Nazımiye Kaymakamı Tutkan, okul servislerini denetledi - Son Dakika

Tunceli'nin Nazımiye İlçe Kaymakamı Uğur Tutkan, haftanın ilk gününde okul servis araçlarını denetleyerek sürücüleri kurallara uyma konusunda uyardı.

Nazımiye Kaymakamı Uğur Tutkan, haftanın ilk gününde öğrencilerin okul servis araçlarını denetledi. Servis araç sürücülerini okullara geliş ve gidişlerinin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde sağlanması için kontrollerde bulunarak şoförleri kurallara uymaları hususunda uyardı. Servisten inen öğrencilerle okula kadar yürüyen Kaymakam Tutkan, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra başarılar diledi. - ELAZIĞ