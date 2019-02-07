Nazire Dedeman Çağatay, Ankara'da Toprağa Verildi
35 dakika önce
Umut Vakfı Kurucu Başkanı ve Dedeman Holding Yönetim Kurulu eski Başkan Vekili Nazire Dedeman Çağatay, Ankara'daki Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.
Umut Vakfı
Kurucu Başkanı ve Dedeman Holding
Yönetim Kurulu eski Başkan Vekili Nazire Dedeman Çağatay, Ankara
'daki Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. İstanbul
'da geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Nazire Dedeman Çağatay için dün Tarabya Ferahevler Dedeman Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İstanbul'daki törenin ardından Çağatay'ın cenazesi, Ankara'ya getirildi. Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze töreninde, Nazire Dedeman Çağatay'ın eşi Cem Çağatay ve kızları taziyeleri kabul etti. Törene, ayrıca Türkiye Barolar Birliği
(TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu
ile çok sayıda kişi katıldı.
Nazire Dedeman Çağatay'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. - Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:06 Kaynak: DHA
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