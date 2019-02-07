Nazire Dedeman Çağatay Son Yolculuğuna Uğurlandı
36 dakika önce
Umut Vakfı Kurucu Başkanı, eski Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili ve 3DE3 Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay'ın cenazesi, Ankara'da defnedildi.
Umut Vakfı
Kurucu Başkanı, eski Dedeman Holding
Yönetim Kurulu Başkanvekili ve 3DE3 Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay'ın cenazesi, Ankara
'da defnedildi. İstanbul
'da önceki gün geçirdiği açık kalp ameliyatı sonrası 70 yaşında hayatını kaybeden Çağatay'ın cenazesi ikindi vakti Ankara'daki İsmet Oğultürk Camisi'ne getirildi.
Burada eşi Cem Çağatay, kızları Özlem ve Özben Önal ile diğer aile mensupları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Çağatay'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.
Cenazeye, Türkiye Barolar Birliği
Başkanı Metin Feyzioğlu
ve HDP
Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu
'nun yanı sıra iş dünyasından birçok isim katıldı.
Çağatay'ın cenazesi, dün İstanbul Tarabya Ferahevler Dedeman Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Ankara'ya gönderilmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:06 Kaynak: AA
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