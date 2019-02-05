Son Dakika Haberleri: Nazire Dedeman Hayatını Kaybetti (1)

Nazire Dedeman Hayatını Kaybetti (1)

20 dakika önce

Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHA - UMUT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman yaşamını yitirdi.

Nazire Dedeman Hayatını Kaybetti (1), System.String[]
Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHA - UMUT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman yaşamını yitirdi.

İş kadını Nazire Dedeman 70 yaşındaydı. Dedeman, bireysel silahsızlanma konusunda yaptığı çalışmalarla da tanınıyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:28 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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