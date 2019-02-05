Nazire Dedeman Hayatını Kaybetti (1)
20 dakika önce
Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHA - UMUT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman yaşamını yitirdi.
Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul DHA
- UMUT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman yaşamını yitirdi.
İş kadını Nazire Dedeman 70 yaşındaydı. Dedeman, bireysel silahsızlanma konusunda yaptığı çalışmalarla da tanınıyordu.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 12:28 Kaynak: DHA
İstanbul'da Deaş Operasyonu: 22 Gözaltı
Hali Ziyaret Eden Ekrem İmamoğlu Davul ve Zurnalarla Karşılandı
"Silahlanın" Diyen Sedat Peker'den Yeni Açıklama: Kudurun Ulan!
Son Dakika! Ünlü İş İnsanı Nazire Dedeman Çağatay Yaşamını Yitirdi