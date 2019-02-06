Nazire Dedeman İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
1 saat önce
Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA - UMUT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendiBireysel silahsızlanma konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan Umut Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağataygeçirdiği kalp ameliyatı sonrası...
Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İstanbul DHA
- UMUT Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi
Bireysel silahsızlanma konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan Umut Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağataygeçirdiği kalp ameliyatı sonrası dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Nazire Dedeman Çağatay için Tarabya Ferahevler Dedeman Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından düzenlenen cenaze töreninde Nazire Dedeman Çağatay'ın kızları Özlem Önal
, Özben Önal ve aile yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Koç Holding
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç
ve Beyoğlu
Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan
'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Nazire Dedeman Çağatay'ın naaşı kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Nazire Dedeman Çağatay'ın cenazesinin yarın ikindi namazının ardından Ankara Kızılay
'da toprağa verileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:40 Kaynak: DHA
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