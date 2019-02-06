Son Dakika Haberleri: Nazire Dedeman İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Nazire Dedeman İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

2 saat önce

Umut Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay için cenaze töreni düzenlendiNazire Dedeman Çağatay için Tarabya Ferahevler Dedeman Camii'nde öğlen namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Umut Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay için cenaze töreni düzenlendi

Nazire Dedeman Çağatay için Tarabya Ferahevler Dedeman Camii'nde öğlen namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Dedeman'ın Perşembe günü ikindi namazını üteakip Ankara Cebeci Asri mezarlığı aile kabristanında toprağa verileceği kaydedildi.

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:34 Kaynak: DHA

Umut Vakfı, Güncel
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