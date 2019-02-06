Nazire Dedeman İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
2 saat önce
Umut Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay için cenaze töreni düzenlendiNazire Dedeman Çağatay için Tarabya Ferahevler Dedeman Camii'nde öğlen namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.
Umut Vakfı
Yönetim Kurulu Başkanı Nazire Dedeman Çağatay için cenaze töreni düzenlendi
Nazire Dedeman Çağatay için Tarabya Ferahevler Dedeman Camii'nde öğlen namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Dedeman'ın Perşembe günü ikindi namazını üteakip Ankara
Cebeci Asri mezarlığı aile kabristanında toprağa verileceği kaydedildi.
(Tür: İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 04:34 Kaynak: DHA
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Nazire Dedeman İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
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