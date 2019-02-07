Nazire Dedeman Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
Eski Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Nazire Dedeman Çağatay son yolculuğuna uğurlandı.
Eski Dedeman Holding
Yönetim Kurulu Başkanvekili Nazire Dedeman Çağatay son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği kalp ameliyatı sonrasında yaşamını yitiren Umut Vakfı
Kurucu Başkanı, eski Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili, 3DE3 Yönetim Kurulu Başkanı ve bireysel silahlanmaya karşı verilen mücadelenin öncülerinden Nazire Dedeman Çağatay, son yolculuğuna uğurlandı.
Nazire Dedeman Çağatay için dün Tarabya Ferahevler Dedeman Camisi'nde öğlen namazında cenaze namazı kılındı. Nazire Dedeman bugün de Ankara
Cebeci Asri Mezarlığı'nda kılınan ikindi namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi. Cenaze namazına Dedeman ailesinin yakınları ve Metin Feyzioğlu
da katıldı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:15 Kaynak: İHA
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