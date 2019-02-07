Nazire Dedeman Son Yolculuğuna Uğurlandı
21 dakika önce
Nazire Dedeman son yolculuğuna uğurlandıANKARA - Eski Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Nazire Dedeman Çağatay son yolculuğuna uğurlandı.
Nazire Dedeman son yolculuğuna uğurlandı
ANKARA - Eski Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Nazire Dedeman Çağatay son yolculuğuna uğurlandı.
Geçirdiği kalp ameliyatı sonrasında yaşamını yitiren Umut Vakfı Kurucu Başkanı, eski Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili, 3DE3 Yönetim Kurulu Başkanı ve bireysel silahlanmaya karşı verilen mücadelenin öncülerinden Nazire Dedeman Çağatay, son yolculuğuna uğurlandı.
Nazire Dedeman Çağatay için dün Tarabya Ferahevler Dedeman Camisi'nde öğlen namazında cenaze namazı kılındı. Nazire Dedeman bugün de Ankara Cebeci Asri Mezarlığı'nda kılınan ikindi namazının ardından aile kabristanında toprağa verildi. Cenaze namazına Dedeman ailesinin yakınları ve Metin Feyzioğlu da katıldı.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:48 Kaynak: İHA
Mehmet Özhaseki, Elindeki Son Anketin Sonucunu Açıkladı: Öndeyiz
Mehmet Özhaseki, Melih Gökçek'le Kavgalı Olduklarına Dair İddialara Cevap Verdi: Küs Değiliz
İstanbul ve Ankara İçin Yapılan Seçim Anketinde Çarpıcı Sonuçlar
Katar Ortaklı BMC, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Otobüs Hediye Etti