Nazire teyzenin yardımına Başkan Şahiner koştu - Son Dakika

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, kendisinden Çavuş köyünde oturan teyzesi için yardım isteyen hemşehrisinin isteğini geri çevirmedi.



Çavuş köyünde ikamet etmekte olan Nazire teyzenin yeğeni, Başkan Şahiner'e sosyal medyadan ulaşarak teyzesinin hasta olduğunu kendilerinin salgından dolayı ilçeye gelemediklerini belirterek yardım istedi. Nazire teyzenin hasta ve yalnız olduğunu öğrenen Başkan Şahiner, gerekli talimatları vererek Nazire teyzeye yardımcı olunmasını istedi.



Çavuş köyüne giderek Nazire teyze ile ilgilenen Başkan yardımcısı Sakine Sarıyüce," Sayın başkanımız bizi arayarak teyzemizle ilgilenmemizi istedi. Biz de teyzemizi evinden alarak hastaneye götürdük. Gerekli tetkiklerini yaptırdık. Şükürler olsun ki Nazire Teyzemizin genel sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. İlaçlarını temin ederek tekrar evine bıraktık. Teyzemizin çocukları şehir dışında olduğu için yasaklar sebebiyle gelememişler. Teyzemizi evinden aldığımız ilk andan tekrar bıraktığımız son ana kadar tüm koronavirüs tedbirlerine dikkat ettiğimizi de belirtmek isterim. Bu süreçte mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayalım. Çıkmak zorunda kaldığımız durumlarda ise lütfen sosyal mesafeye dikkat edelim" dedi. - ÇORUM