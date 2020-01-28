Nazlı, depremzedelere harçlığını, 'size çok üzüldüm' notuyla bağışladı - Son Dakika

Nazlı, depremzedelere harçlığını, 'Size çok üzüldüm' notuyla bağışladı

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından depremzedelere, "Harçlığımı veriyorum. Size çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Siz hiç üzülmeyin. Sevgiler" yazılı not ile15 lira bağışlayan ilkokul öğrencisi Nazlı Can(9), "Yıkılan evleri gördüm. Çok üzüldüm nasıl katkıda bulanabilirim diye düşündüm. Annem eşyaları hazırlarken bir zarf yapıp içine kendi harçlığımdan koydum" dedi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Belediyesi tarafından depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Belediyenin yardım toplama merkezlerinden biri olan Gençlik Parkı'na ailesi ile birlikte giden Ramazan Yaman İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Nazlı Can, "Harçlığımı veriyorum. Size çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun. Siz hiç üzülmeyin. Sevgiler" yazılı not ile 15 lira bıraktı.

Lüleburgaz Belediyesi, Nazlı Can'ın bıraktığı para ve notu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Emanetini en kısa zamanda ulaştıracağız koca yürekli kızımız" notunu düştü.

'YIKILAN EVLERİ GÖRDÜM'

Elazığ'daki depremzedeler için 15 lira harçlığını bağışlayan Nazlı Can, "Televizyon izliyordum, depremin olduğunu gördüm. Yıkılan evleri gördüm. Çok üzüldüm nasıl katkıda bulanabilirim diye düşündüm. Annem eşyaları hazırlarken bir zarf yapıp içine kendi harçlığımdan koydum. Sonra babamla belediyeye götürdük. Mektubumda, 'Size çok üzüldüm. Harçlığımdan veriyorum. Çok geçmiş olsun. Sevgiler' yazdım ve 15 lira koydum. Akşam olunca telefondan sosyal medyada benim mektubum vardı. Çok mutlu oldum. Annem ve babama söyledim. Onlarda çok sevindi" diye konuştu.

Nazlı'nın ev hanımı iki çocuk annesi Bahriye Can, çok duygulandığını belirterek, "Bizden habersiz yazmış.İnternette görünce inanamadım çok duygulandım. Böyle bir deprem yaşandığı için çok üzüldük hepimiz. Kızım böyle bir şey yaptığı için çok duygulandım. anlatamıyorum şimdi. İnşallah böyle bir şey bir daha yaşanmaz" dedi.