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Nazlı Hamarat'ın "İstemeden hamile kaldım" dediği eski sevgilisi hakkındaki şikayetine takipsizlik kararı verildi - Son Dakika

Nazlı Hamarat'ın "İstemeden hamile kaldım" dediği eski sevgilisi hakkındaki şikayetine takipsizlik kararı verildi

27.08.2021 17:40

Moda programlarında tanındıktan sonra çocuğuna içki içirdiği görüntüler gündem olan fenomen Nazlı Hamarat'ın "Ondan çocuk yapmak istemiyordum" dediği sevgilisi Gaffar Aydın hakkındaki suç duyurusuna, delil yetersizliği nedeniyle takipsizlik kararı verildi.

Moda programlarına katılarak ismini duyuran ve daha sonra "Fenomen anne" olarak bilinen Nazlı Hamarat'ın 3 yaşındaki çocuğuna içki içirdiği iddiası ortalığı ayağa kaldırmıştı. Oğlunun babası Gaffar Aydın'la da sorunlar yaşayan Hamarat, Aydın hakkında "Ondan çocuk yapmak istemiyordum" ifadelerini kullanmıştı. İkili arasındaki sorunların büyümesinin ardından Hamarat'ın şikayetiyle başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı çıktı.

MEYVE BIÇAĞIYLA ELİNDEN YARALADIĞI İDDİASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu, sosyal medya fenomeni Cemile Nazlı Hamarat'ın çocuğunun babası iş insanı Gaffar Aydın hakkında bulunduğu suç duyurusunu inceledi. Savcılık, 6 Haziran 2020 günü saat 21.30 sıralarında Aydın'ın alkollü bir şekilde Hamarat'la tartıştığını, hakaret ettiğini ve eline aldığı meyve bıçağıyla Hamarat'ın üzerine yürüyerek Hamarat'ı elinden yaraladığı iddiasıyla müştekinin şikayetçi olduğunu kararında belirtti.

"5 AY SONRA ŞİKAYETÇİ OLMASI HAYATIN AKIŞINA AYKIRI"

Gaffar Aydın'ın üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği hatırlatılan kararda, yapılan soruşturma sonucunda Hamarat'ın olaya ilişkin darp raporu almadığı, tanık olarak dinlenen kişinin beyanlarında tarafsızlık hususunda şüphe bulunduğuna kanaat getirilerek tanık beyanlarına itibar edilmediği vurgulandı. Olaya ilişkin görüntü izleme tutanağında da Aydın'ın Hamarat'ı yaraladığına, tehdit ve hakaret ettiğine dair bir tespitin bulunmadığı belirtilirken Hamarat'ın olay tarihinden 5 ay sonra Aydın hakkında şikayetçi olmasının hayatın olağan akışına uygun bulunmadığı kaydedildi.

Nazlı Hamarat'ın 'İstemeden hamile kaldım' dediği eski sevgilisi hakkındaki şikayetine takipsizlik kararı

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Savcılık bu nedenle Aydın'ın savunmasına itibar edildiğini kararında vurgulayarak "Şüphelinin üzerine atılı suçları işlediğine dair ve hakkında kamu davası açmaya yeterli şüphe oluşturacak başkaca delil elde edilmediği tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmakta" şeklinde değerlendirme yaptı. Savcılık, bu gerekçelerle Gaffar Aydın hakkında takipsizlik kararı verdi.

İKİLİ ARASINDA NELER YAŞANMIŞTI?

Sosyal medya fenomeni Cemile Nazlı Hamarat, çocuğunun babası Gaffar Aydın'ın kendisini 6 Haziran 2020 günü bıçakla yaraladığını, hakaret ettiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olan eski sevgililere, "tehdit", "şantaj" ve "hakaret" suçlamasıyla ayrı bir dava da açılmıştı. Önce Nazlı Hamarat, Gaffar Aydın'dan kendisine şantaj yaptığı iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Gaffar Aydın da Nazlı Hamarat'ın kendisine, "Eski kocamın sonunu biliyorsun, senin de sonun ona benzeyecek" şeklinde mesaj attığını iddia ederek şikayetçi olmuştu. Ayrıca Aydın, çocuğunun annesi Cemile Nazlı Hamarat'ın çok fazla alkol aldığını ve müşterek çocuklarıyla ilgilenecek durumda olmadığını öne sürerek çocuğunun kendisiyle yaşaması için Avukatı Deniz Alp İmamoğlu aracılığıyla velayet davası açmıştı. Mahkeme dava dilekçesini incelerken sosyal medya fenomeni Hamarat'ın 3 yaşındaki çocuğu I.A.'ya içki içirdiği görüntüler ortaya çıkmıştı.

Nazlı Hamarat'ın İstemeden hamile kaldım dediği eski sevgilisi hakkındaki şikayetine takipsizlik kararı verildi

Nazlı Hamarat, Fenomen, Aydın, Moda, Magazin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Nazlı Hamarat'ın 'İstemeden hamile kaldım' dediği eski sevgilisi hakkındaki şikayetine takipsizlik kararı verildi - Son Dakika Magazin


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ŞU AN BURADASINIZ: Nazlı Hamarat'ın "İstemeden hamile kaldım" dediği eski sevgilisi hakkındaki şikayetine takipsizlik kararı verildi - Son Dakika
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