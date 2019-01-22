Nazlı Ilıcak 5 Yıl 10 Ay Hapse Çarptırıldı

Nazlı Ilıcak 5 yıl 10 ay hapse çarptırıldı Ilıcak: "75 yaşındayım, gözümde katarak var, görüp okuyamıyorum"İSTANBUL - Gazeteci Nazlı Ilıcak, 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Nazlı Ilıcak 5 yıl 10 ay hapse çarptırıldı

Ilıcak: "75 yaşındayım, gözümde katarak var, görüp okuyamıyorum"



İSTANBUL - Gazeteci Nazlı Ilıcak, 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ medya yapılanması davasında ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan gazeteci Nazlı Ilıcak'ın, Genelkurmay Başkanlığı'nca imha edilerek kayıtlardan çıkarılmış olan "Tahşiyeciler grubuna" ilişkin belgenin kendisinde bulunmasına ve bu konuda yazdığı yazı nedeniyle yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan Ilıcak, cezevinden duruşmaya SEGBİS bağlantısı ile bağlandı. Son savunmasını yapan Ilıcak beraatine karar verilmesini talep etti.

Dosyaya yeni belgeler sunulduğunu ve bunları görmeden savunma yapamayacağını kaydeden Ilıcak, "Siz şimdi yeni bir heyet olarak bu davaya bakıyorsunuz. Bana dosyaya yeni eklenen belgelere karşı ek savunma süresi verilmesi gerekli. Arşivden DVD ve CD kayıtları gönderilmiş. Ben bunları görmedim. 75 yaşındayım. Gözümde katarak sorunu var, ay sonunda ameliyat olmam gerekiyor. Gözüm görmediğinden görüp okuyamıyorum" dedi.

Söz alan Ilıcak'ın avukatı ise" Suç unsurları hiçbir belge ya da delille açıklanmamıştır. Davaya konu belge açıklandığında kamuya mal olmuştur. Gazeteci Nazlı Ilıcak bu konuyla ilgili haber yapmıştır. Müvekkilimin beraatine karar verilsin" dedi.

Son savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Nazlı Ilıcak hakkında devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak suçundan dolayı dava açıldığını hatırlattı. Dosya kapsamına göre 'devletin güvenliğini veya iç dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgilerini açıklama' suçunun işlendiğini kaydeden mahkeme heyeti, sanık Nazlı Ilıcak'ı bu suçtan 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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