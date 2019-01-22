Nazlı Ilıcak'a 5 Yıl 10 Ay Hapis Cezası (1)
1 saat önce
Özden ATİK / İstanbul, DHA - GENELKURMAY kayıtlarından çıkarılarak imha edildiği tespit edilen gizli belgeyi 2 Ocak 2015'te Bugün Gazetesi'nde yayımladığı gerekçesiyle "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan yargılanan Nazlı Ilıcak'a 5 yıl 10 ay...
Özden ATİK/ İstanbul
, DHA
- GENELKURMAY kayıtlarından çıkarılarak imha edildiği tespit edilen gizli belgeyi 2 Ocak 2015'te Bugün Gazetesi'nde yayımladığı gerekçesiyle "Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan yargılanan Nazlı Ilıcak
'a 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:14 Kaynak: DHA
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