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NAZLI ILICAK CEZAEVİNDEN ÇIKTI

6 saat önce

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHAHakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak, tutuklu bulunduğu Bakırköy Bakırköy Kadın Tutukevi'nden serbest bırakıldı.

NAZLI ILICAK CEZAEVİNDEN ÇIKTI, System.String[]

Mustafa BAKIRHAN/ İSTANBUL DHA

Hakkında tahliye kararı verilen Nazlı Ilıcak, tutuklu bulunduğu Bakırköy Bakırköy Kadın Tutukevi'nden serbest bırakıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 23.00 sıralarında cezaevinden çıkan Nazlı Ilıcak'ı oğlu Mehmet Ali Ilıcak ile ağabeyi Ömer Çavuşoğlu'nun aralarında bulunduğu yakınları karşıladı.

Görüntü Dökümü:

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-Nazlı Ilıcak'ın cezaevinden çıkışı

-Basın mensuplarına konuşması


Nazlı Ilıcak, Bakırköy, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:30 Kaynak: DHA
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