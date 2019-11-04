Son Dakika Haberleri: Nazlı Ilıcak cezaevinden tahliye edildi
Son Dakika Güncel Nazlı Ilıcak cezaevinden tahliye edildi

Nazlı Ilıcak cezaevinden tahliye edildi

7 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan Nazlı Ilıcak, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarından saat 23.00'te tahliye edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan Nazlı Ilıcak, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarından saat 23.00'te tahliye edildi.

Nazlı Ilıcak cezaevinden tahliye edildi

Nazlı Ilıcak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:33 Kaynak: AA
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