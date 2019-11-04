Nazlı Ilıcak cezaevinden tahliye edildi
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan Nazlı Ilıcak, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarından saat 23.00'te tahliye edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:33 Kaynak: AA
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan Nazlı Ilıcak, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarından saat 23.00'te tahliye edildi.
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