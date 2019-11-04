Son Dakika Haberleri: Nazlı Ilıcak, "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı, adli...
Son Dakika Güncel Nazlı Ilıcak, 'FETÖ terör örgütüne yardım etmek' suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı, adli...

Nazlı Ilıcak, "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı, adli...

6 saat önce

Nazlı Ilıcak, "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı, adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

Nazlı Ilıcak,

Nazlı Ilıcak, "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı, adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

Nazlı Ilıcak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:00 Kaynak: AA
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