Nazlı Ilıcak, "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı, adli...
6 saat önce
Nazlı Ilıcak, "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı, adli kontrolle tahliyesine karar verildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:00 Kaynak: AA
Nazlı Ilıcak, "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı, adli kontrolle tahliyesine karar verildi.
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