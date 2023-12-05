 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nazlı Ilıcak, iftira suçundan aldığı cezasının infazı için cezaevine teslim oldu - Son Dakika

Nazlı Ilıcak, iftira suçundan aldığı cezasının infazı için cezaevine teslim oldu

Gazeteci Nazlı Ilıcak, 16 Haziran 2016'da yazdığı bir yazı nedeniyle 'iftira' suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezasının infazı için Sakarya 1 No'lu Kapalı Cezaevi'ne giderek teslim oldu.

05.12.2023 - 00:01,
Abone Ol

Yazdığı bir yazı nedeniyle 'iftira' suçundan aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası onanan Nazlı Ilıcak, cezasının infazı için Sakarya 1 No'lu Kapalı Cezaevi'ne giderek teslim oldu.

Gazeteci Nazlı Ilıcak, 16 Haziran 2016'da yazdığı " Hanefi Avcı'nın Operasyon Beklentisi" başlıklı yazısı nedeniyle İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış, mahkeme Ilıcak'ı 'iftira' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

CEZAEVİNE TESLİM OLDU

Verilen karar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce onandı. Daha önce İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'casusluk' davasından denetimli serbestliği devam eden Ilıcak'ın 'iftira' davasından aldığı ceza kesinleşince ikisi birleştirildi. Ilıcak, cezasının infazı için Sakarya 1 No'lu Kapalı Cezaevi'ne giderek teslim oldu.

Nazlı Ilıcak yeniden cezaevine girdi
Nazlı Ilıcak

NE OLMUŞTU?

15 Temmuz darbe girişiminin ardından hakkında açılan soruşturma kapsamında tutuklanan ve 3,5 yıl cezaevinde olan Nazlı Ilıcak, 2019 yılında tahliye edilmişti. Daha sonra Ilıcak hakkında yeni bir dava daha açıldı. 2016'da bir internet sitesinde yazdığı bir yazı nedeniyle yargılanan gazeteci Nazlı Ilıcak, İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada "iftira" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.

Kaynak: İHA

Nazlı Ilıcak, İstanbul, Sakarya, Ceza, Hukuk, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nazlı Ilıcak, iftira suçundan aldığı cezasının infazı için cezaevine teslim oldu - Son Dakika


00:35
Hamas'ın 7 Ekim'de ateşlediği roketin İsrail'in nükleer başlıklı füze üssünü vurduğu ortaya çıktı Hamas'ın 7 Ekim'de ateşlediği roketin İsrail'in nükleer başlıklı füze üssünü vurduğu ortaya çıktı
00:34
Dilan Polat'ın evine yerleştirilen Özbekistanlı akrabalar gözaltına alındı Dilan Polat'ın evine yerleştirilen Özbekistanlı akrabalar gözaltına alındı
00:01
Nazlı Ilıcak, iftira suçundan aldığı cezasının infazı için cezaevine teslim oldu Nazlı Ilıcak, iftira suçundan aldığı cezasının infazı için cezaevine teslim oldu
23:53
Sivasspor cephesinden canlı yayında veryansın: Türk futbolu adına kara bir gece Sivasspor cephesinden canlı yayında veryansın: Türk futbolu adına kara bir gece
23:28
Beyaz Saray, Kızıldeniz'de ABD gemilerine gerçekleştirilen saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu Beyaz Saray, Kızıldeniz'de ABD gemilerine gerçekleştirilen saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu
22:56
İYİ Parti'nin ittifak kararına CHP cephesinden ilk sözler: Tabanda bir karşılığı olacaktır İYİ Parti'nin ittifak kararına CHP cephesinden ilk sözler: Tabanda bir karşılığı olacaktır
22:27
Köylülere kızan adam canlı yayıp açıp evini ateşe verdi Köylülere kızan adam canlı yayıp açıp evini ateşe verdi
22:24
İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında Süper Lig tarihine geçti İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında Süper Lig tarihine geçti

Son Dakika
00:35 Hamas'ın 7 Ekim'de ateşlediği roketin İsrail'in nükleer başlıklı füze üssünü vurduğu ortaya çıktı
00:34 Dilan Polat'ın evine yerleştirilen Özbekistanlı akrabalar gözaltına alındı
00:01 Nazlı Ilıcak, iftira suçundan aldığı cezasının infazı için cezaevine teslim oldu
23:53 Sivasspor cephesinden canlı yayında veryansın: Türk futbolu adına kara bir gece
23:28 Beyaz Saray, Kızıldeniz'de ABD gemilerine gerçekleştirilen saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu
22:56 İYİ Parti'nin ittifak kararına CHP cephesinden ilk sözler: Tabanda bir karşılığı olacaktır
22:27 Köylülere kızan adam canlı yayıp açıp evini ateşe verdi
22:24 İrfan Can Kahveci, Sivasspor maçında Süper Lig tarihine geçti
22:12 Kiracılarını öldürüp evlerinin garajına gömen çifte müebbet hapis cezası
21:46 Kanarya'dan farklı tarife! Fenerbahçe, Sivasspor'u rahat geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2023 01:24:39. #1.12#
SON DAKİKA: Nazlı Ilıcak, iftira suçundan aldığı cezasının infazı için cezaevine teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement