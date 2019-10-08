Son Dakika Haberleri: Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan hakkında flaş karar
Son Dakika Güncel Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan hakkında flaş karar

Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan hakkında flaş karar

1 saat önce

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan'ın yargılandığı davada Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasına karar vererek, tutuklu 5 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan hakkında flaş karar, System.String[]

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan'ın yargılandığı davada Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasına karar vererek, tutuklu 5 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

(İHA)

Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:55 Kaynak: İHA
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