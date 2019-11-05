Son Dakika Haberleri: Nazlı Ilıcak tahliye edildi
Son Dakika Güncel Nazlı Ilıcak tahliye edildi

Nazlı Ilıcak tahliye edildi

7 saat önce

FETÖ'nün medya yapılanması ilişkin davada Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

FETÖ'nün medya yapılanması ilişkin davada Nazlı Ilıcak mahkemenin kararının ardından tutuklu bulunduğu Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

FETÖ'nün medya yapılanması ilişkin davada karar çıktı. Gazeteci Nazlı Ilıcak "Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme Ilıcak'ın tahliyesine karar verdi. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kapısında ailesi ve yakınları büyük sevinç içinde Ilıcak'ı karşıladı. Nazlı Ilıcak, "İçeride kalanları Allah kurtarsın. İnfaz yasası bir an önce çıksın lütfen" dedi. Nazlı Ilıcak daha sonra aile üyeleriyle birlikte araca binerek cezaevinden ayrıldı.

(İHA)

Nazlı Ilıcak tahliye edildi

Nazlı Ilıcak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:00 Kaynak: İHA
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