Son Dakika Haberleri: Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'a tahliye
Son Dakika Güncel Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'a tahliye

Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'a tahliye

7 saat önce

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada Nazlı Ilıcak 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı.

Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'a tahliye, System.String[]

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada Nazlı Ilıcak 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. Mahkeme Ilıcak'ın ve tahliyesine karar verdi.

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada Ahmet Altan, 'Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme Altan'ın tahliyesine karar verdi.

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin davada tutuksuz sanık Mehmet Altan beraat etti.

(İHA)

Nazlı Ilıcak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:30 Kaynak: İHA
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