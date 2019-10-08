Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın davasında mahkeme Yargıtay'ın bozma kararına uydu

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi

İSTANBUL - İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve 4 sanığın yargılandığı davada Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasına karar vererek, 5 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak ve Mehmet Altan'ın aralarında bulunduğu 6 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yargıtay'ın 'Anayasayı ihlal' suçunu değil, 'FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme' suçunu işlediklerine ilişkin karar verdiği 6 sanığın yargılanmasına yeniden başlandı.

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek, Şükrü Tuğrul Özşengül ile tutuksuz sanık Mehmet Altan ve avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanıklar Ahmet Altan ve Fevzi Yazıcı SEGBİS yoluyla katıldı.

Tahliye talep etti

Yargıtay'ın kararına ilişkin konuşan tutuklu sanık Nazlı Ilıcak, "Yargıtay kararına uymanızı talep ediyorum. Yeni infaz yasasını ve 3 yıl 2 aya aşkın süredir cezaevinde bulunduğumu göz önüne alarak tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Ilıcak'ın ardından söz alan tutuklu sanık Yakup Şimşek, "Biz 38 aydır hapisteyiz. Aylarca söyledik anlamamazlıktan geldiniz. Yargıtay söyledi umarım ciddiye alırsınız. Bozma ilanına uymanızı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Sanık Yakup Şimşek salondan çıkarıldı

Mahkeme başkanı, sanık Yakup Şimşek konuştuğu sırada sadece Yargıtay'ın bozma kararına ilişkin konuşması konusunda uyarıda bulundu. Yakup Şimşek, mahkeme başkanının uyarısına uymadığı gerekçesiyle salondan çıkarıldı.

'Kan revan içinde yargı görüyorum'

Yargıtay'ın bozma kararına ilişkin konuşan tutuklu sanık Ahmet Altan, "Bu davanın başından beri fikirleri yargılamaya uğraşıyorsunuz. Yargının sınırları vardır. Yargının sınırlarını hukuk belirler. 3 yıldan beri ben kan revan içinde yargı görüyorum. Biz savunmalarımızda sürekli olarak hukuku hatırlatarak yargının kendi sonunu önlemeye çalışıyoruz. Sırrı Süreyya Önder için alınan tahliye kararı olumlu bir gelişme" dedi.

'Son derece sabırlıyım'

Sanık Ahmet Altan'ın konuşması sırasında mahkeme başkanı, sadece Yargıtay kararına ilişkin konuşması konusunda Altan'ı uyardı. Bunun üzerine sanık Altan, mahkeme başkanına, "Neden sabırsızca davranıyorsunuz" dedi. Mahkeme başkanı, Altan'ın sorusu üzerine, "30 yıldır yargıcım ve son derece sabırlıyım" şeklinde cevap verdi.

Duruşmada söz alan bir diğer sanık Mehmet Altan, "Beraatime hükmeden Yargıtay kararına göre beraatime karar verilmesini ve yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

'Benim babam zaten özgür'

Sanıkların taleplerinin dinlenmesinin ardından söz alan Yakup Şimşek'in avukatı ve kızı Büşra Şimşek, "796 sayfalık gerekçeli karar yazdınız. Bir de azmış gibi yalan beyana yer verdiniz. Ben tahliye de istemiyorum. Benim babam zaten özgür. Ben heyetinizin davadan çekilmesini talep ediyorum" dedi.

Avukatların Yargıtay kararına ilişkin taleplerinin dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, müzakere için ara verdi.

Mahkeme heyeti, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasına karar verdi. Mahkeme, tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Yakup Şimşek, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Fevzi Yazıcı'nın kaçma şüphesi ile kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın yurtdışına çıkış yasağı yönündeki adli kontrol tedbirini kaldıran mahkeme heyeti, dosyanın mütalaa hazırlanması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

(YM- İD- ÖY-